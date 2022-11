Voici les temps forts, concernant la sécurité, de la semaine du lundi 7 novembre 2022, qui est rythmée par les débats au Parlement sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 et le PLF 2023. Une décision de la Cour de cassation est attendue sur le déverrouillage des téléphones portables. Les missions d’information sur la réorganisation de la police nationale auditionnent le major général de la gendarmerie, des syndicats de policiers et le procureur général François Molins entre mardi et jeudi. La commission de discipline du Cnaps est également installée dans la semaine.