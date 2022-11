Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :le départ de Jean Castex de l’Afitf et sa nomination à la RATP ;Léa Boudet rejoint le SGPE en tant que directrice de programme du financement des transitions écologique et énergétique ;une aide pour les projets de végétalisation des bailleurs sociaux strasbourgeois ;les finalistes de "l’Access city award 2023" ;le Gart veut recenser les services de véhicules en libre-service existants dans les collectivités ;la réunion du deuxième comité de pilotage du RER vélo francilien…