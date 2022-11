C’est à un "choc de financement concessionnel" qu’appelle Emmanuel Macron, à l’occasion du sommet de haut niveau de la COP 27, qui se déroule les 7 et 8 novembre 2022. Il annonce notamment, sur les pertes et préjudices, la création d’un "groupe de sages de haut niveau sur les financements innovants pour le climat". Et confirme son soutien à l’interdiction de l’exploitation de tous les grands fonds marins. De son côté, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres prévient : "L’humanité a le choix : coopérer ou périr." Il exhorte les États à sceller en Égypte un "pacte de solidarité sur le climat".