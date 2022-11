RESSOURCES HUMAINES AMIANTE. Un arrêté du 30 octobre 2022 modifie et complète la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. BRANCHE DU THERMALISME/PERCOI-PEI. Un arrêté du 24 octobre 2022 porte agrément de l’accord du 2 octobre 2019 instituant un PEI/PERCOI dans la branche du thermalisme et de l’avenant...