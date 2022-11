La plateforme d’emploi Profil public lance ce 8 novembre 2022, dans le cadre du mois de l’innovation, un jeu de cartes offrant "aux recruteurs une nouvelle manière de booster leurs entretiens", de "créer du lien" avec les candidats. Pour la fondatrice de Profil public, Sigrid Berger (1), il est "important d’aider les employeurs publics à réinventer leurs méthodes de recrutement pour sortir des sentiers battus", leurs "procédures de recrutement, souvent très codifiés, renforçant l’image du 'monstre froid administratif' aux yeux des candidats". Alors que la crise du Covid a paradoxalement "accéléré le déficit d’attractivité du secteur public" et que servir l’intérêt général "ne suffit plus", elle estime que l’attractivité des institutions repose désormais sur une façon de travailler "plus collaborative, plus proche des usagers mais aussi plus attentive à son impact environnemental".