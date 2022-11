Confrontée au défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie (environ 24 % des émissions totales du pays), l’Allemagne mise notamment sur le développement de l’hydrogène vert et l’électrification des processus de production. Alors que les besoins en investissement sont massifs, le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du climat a notamment mis en place, l’an passé, un programme de subventions de trois milliards d’euros pour participer au financement de projets de décarbonation menés par les industries des secteurs les plus énergivores.