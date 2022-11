Souhaitant développer un IHU dédié à la prévention et la guérison des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (Mici) sur les dix prochaines années, le CHRU de Nancy vient de candidater dans le cadre de l’appel à projets IHU 3, ouvert jusqu’à ce lundi 7 novembre 2022. Lors d’un point presse, le porteur Laurent Peyrin-Biroulet, professeur en gastro-entérologie, expose les ambitions du projet "Infiny", en termes d’innovation thérapeutique et d’enjeux de santé publique. Cette dynamique est co-portée par trois partenaires : le Grand Nancy, l’université de Lorraine et l’Inserm.