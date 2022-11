La commission de discipline du Cnaps sera officiellement installée jeudi 10 novembre 2022, indique son président, Michel Delpuech, à AEF info. Issue de la réforme de l’établissement public, cette instance composée de magistrats, de représentants de l’État et de professionnels de la sécurité privée sera chargée de prononcer les sanctions disciplinaires les plus lourdes. Pour garantir le bon fonctionnement de l’instance, Michel Delpuech souhaite la mise en place d’un suivi quantitatif et qualitatif de dossiers, qui pourrait prendre la forme d’une grille de sanctions.