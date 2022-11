Une décision de refus d’autorisation est annulée par le tribunal administratif de Rennes et injonction est faite au recteur de l’académie, au titre de l’année scolaire 2022-2023, d’autoriser les parents de délivrer l’IEF à leur enfant dans la mesure où l’Éducation nationale ne peut pas ajouter de critères d’examen de la demande autre que ceux prévus par la législation et la réglementation. Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue "management et droit des organisations scolaires (M@dos)" analyse le jugement et sa portée.