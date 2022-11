La commission de référencement des services numériques au catalogue d’applications Mon espace santé est créée

La commission chargée de donner un avis sur les demandes de référencement au catalogue de services de Mon espace santé est officiellement créée. Un arrêté du 24 février 2022 détaille sa composition et prévoit les règles du fonctionnement de cette commission coprésidée par la déléguée ministérielle au numérique en santé et le directeur général de la Cnam . Elle comprend trois représentants d’usagers et quatre personnalités qualifiées en raison de leur expertise médicale, éthique et technique. Le processus de référencement est ouvert depuis décembre 2021. Les services seront évalués tout au long de la période de référencement. À la suite de l’évaluation initiale de conformité, la commission instruira les demandes et rendra un avis de référencement au ministre, qui prendra la décision finale de référencer ou non chaque service.