Dans une étude publiée ce 7 novembre, Oxfam retrace les investissements industriels de 125 milliardaires. Résultats, les plus riches concentrent en moyenne 14 % de leurs investissements dans des industries polluantes, comme les combustibles fossiles et le ciment. "Ce chiffre est deux fois supérieur à la moyenne des investissements dans les entreprises de l’indice S&P 500", note Oxfam. Pire, sur l’échantillon analysé par l’ONG, un seul milliardaire avait investi dans une entreprise d’énergie renouvelable. Au total, les investissements de ces ultra-riches émettent 393 millions de tonnes de CO2 par an, soit autant que les émissions territoriales françaises. "Les émissions liées au mode de vie ostentatoire des milliardaires sont socialement inacceptables, mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. Lorsqu’on s’intéresse à l’impact de leur patrimoine financier alors on change de dimension : leurs émissions sont un million de fois plus élevé qu’un individu moyen", observe Alexandre Poidatz, responsable de plaidoyer acteurs privés et climat chez Oxfam France et co-auteur du rapport.