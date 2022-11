"Les régions mobilisent toujours plus de moyens humains et financiers sur les politiques de transition écologique avec +28 % de dépenses en 2020 par rapport à 2019", constate l’association Régions de France, au vu des résultats de sa deuxième enquête sur les actions des conseils régionaux dans ce domaine, publiés jeudi 27 octobre. Les régions interviennent "sur toute la chaîne des projets de transition écologique, de l’amont à l’aval", et dans différents secteurs, en lien avec leurs compétences (développement durable, adaptation, climat-air-énergie, biodiversité, économie circulaire, etc.).