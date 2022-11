Une circulaire précise les modalités d'organisation du conseil national de la refondation en santé dans les territoires

La circulaire signée le 18 octobre 2022 par le ministère de la Santé précise les objectifs, les thèmes de travail, les modalités d’organisation des réunions, le calendrier et le pilotage des concertations que les agences régionales de santé devront mener d’ici décembre 2023 à l’échelon local et dont le bilan sera présenté au gouvernement en janvier. Le maillage géographique de ces travaux sur l’accès au soin, animés par les ARS, préfets de département et le réseau de l’assurance maladie, ne devra pas dépasser le département et devra inclure les acteurs politiques et sanitaires des bassins de vie. "Le panel des participants doit être constitué pour créer les conditions d’une coconstruction", demande le ministère, en associant les membres des conseils territoriaux de santé et les acteurs non-institutionnels. Un comité de suivi sera réuni chaque mois, associant les pilotes des chantiers, représentants des territoires, "en présence des trois garants nationaux".