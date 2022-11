Alors que des acteurs invitent le MEN à donner plus de lisibilité aux parcours de formation des enseignants, Vincent Soetemont estime que "l’on ne se posait pas ce type de questions quand les taux de rendement des concours étaient satisfaisants". Le DGRH du MEN fait le point, avec Édouard Geffray, Dgesco, dans une interview à AEF info fin octobre 2022 sur l’état de la formation des enseignants et les perspectives, à l’heure de la crise de recrutement. Vincent Soetemont admet toutefois qu’il "ne faut pas s’interdire de s’interroger sur la façon de constituer le plus en amont possible des viviers de candidats". Édouard Geffray précise que "d’autres PPPE ont vocation à être mis en place" et veut "créer un sentiment de sérénité professionnelle et lisser les transitions". Le DGRH annonce que le MEN veut "professionnaliser la fonction de recrutement et faire émerger le métier de recruteur".