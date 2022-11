Entre 2017 et 2022, Frédérique Vidal, alors ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a touché une rémunération totale de 566 014 € net, selon sa déclaration de fin de fonction publiée le 3 novembre 2022 par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En moyenne, le salaire mensuel net de la ministre s’échelonne de 12 680 € en 2017, à près de 8 800 € entre 2018 et 2022.