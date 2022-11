Face aux obligations de reporting et de transparence croissantes concernant leurs engagements de décarbonation, les acteurs financiers sont fébriles. En témoignent les ambitions de Gfanz, revues à la baisse un an après une communication remarquée lors de la COP 26. Si les alliances membres de la coalition reprennent un peu de liberté par rapport à la campagne onusienne Race to Zero pour définir leurs engagements, la pression réglementaire, elle, demeure.