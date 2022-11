Selon les informations d’AEF info, Action logement a adressé un recours gracieux à l’Insee, au sujet du récent reclassement de sa filiale ALS en administration publique, qui interdira à cette dernière d’emprunter à plus d’un an. L’Insee nous confirme, ce 4 novembre, avoir reçu ce recours, en cours de traitement. L’organisme paritaire se serait également ouvert du problème à ses ministres de tutelle. Le sujet s’invitera sans nul doute lors du démarrage des discussions entre ALG et le gouvernement sur la nouvelle convention quinquennale, prévu le 14 novembre de sources concordantes.