Plusieurs syndicats médicaux libéraux (Avenir Spé, Le Bloc, CSMF, MG France, Reagjir, SML) et l’Ordre des médecins ont rédigé une plateforme commune pour appeler, face aux difficultés d’accès aux soins, à une autre voie que celle des transferts de tâches. Alors que commence l’examen du PLFSS 2023 au Sénat, ils demandent une valorisation "à son juste niveau" de l’expertise médicale et un soutien aux organisations territoriales "afin d’améliorer la coordination et l’accès aux soins dans le respect du parcours de soins". Pour cela, ils estiment insuffisant le niveau de l’Ondam de ville à +2,9 %.