Tous les agents de l’Éducation nationale sont appelés à voter, entre le 1er et le 8 décembre 2022, pour élire leurs représentants du personnel. Ceux-ci siégeront aux Comités sociaux d’administration (CSA), issus de la fusion des CT et des CHSCT, et aux Commissions administratives paritaires (CAP). En 2018, aux dernières élections, la participation était de 42 %. Pap Ndiaye estime qu’une "forte participation confortera la légitimité de vos représentants" et "chacune et chacun peut contribuer", par son vote, à un "dialogue social de qualité".