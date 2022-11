Le tribunal administratif de Paris condamne l’État à verser 15 000 € à Dominique Hordé, secrétaire générale du centre du don des corps de 2016 à 2018, dans une décision du 2 novembre 2022. Locaux vétustes, manipulations irrespectueuses des corps… Les dysfonctionnements qu’elle a signalés à l’université Paris-Descartes (devenue université Paris Cité) n’ont pas fait l’objet de "mesures nécessaires et adaptées". Le TA reconnaît le préjudice moral subi en raison "de l’insuffisance des mesures prises par le service pour assurer sa sécurité et sa protection au travail et des répercussions sur sa santé engendrées par cette situation".