Voici une sélection d’événements pour la semaine du 7 novembre 2022, qui verra notamment l’ouverture de la discussion sur le second PLFR 2022 en séance publique à l’Assemblée nationale, lundi, la présentation, mardi, du 35e observatoire de Meilleurtaux sur le crédit immobilier, une conférence de presse, le même jour, sur le salon des maires qui se déroulera à la fin du mois, l’audition, mardi toujours, du ministre de la ville et du logement, Olivier Klein, par la commission des affaires économiques du Sénat, sur le PLF 2023, et le point de conjoncture de la Capeb, mercredi.