Les nouvelles règles de financement de l’apprentissage dans les collectivités vont être codifiées

L'article 10 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2022 intègre dans le code général de la fonction publique les nouvelles modalités de prise en charge des apprentis territoriaux, prévues par le budget 2022 (lire sur AEF info). Le texte a été adopté le 27 juillet 2022 par les députés en première lecture. La réforme de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale n’avait pas pu être ajoutée à l’ordonnance codifiant le droit de la fonction publique publiée en décembre dernier et entrée en vigueur en mars. Pour rappel, le CNFPT est devenu au 1er janvier 2022 l’unique payeur des CFA pour les contrats signés par des collectivités locales (lire sur AEF info). Il reçoit pour cela une cotisation de 0,1 % de la masse salariale des employeurs territoriaux et 30 millions d'euros de l’État et de France compétences.