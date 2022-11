"Redonner du sens et des moyens au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche" : c’est le titre donné à la publication, par le Parti socialiste, de plusieurs propositions visant l’enseignement supérieur et la recherche. Mises en ligne le 3 novembre 2022, elles préconisent, entre autres, la création de nouvelles places au sein des universités, l’abandon de Parcoursup et la hausse de l’effort budgétaire consacré à la recherche publique.