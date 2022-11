L’Union des employeurs de l’économie sociale se prononce une nouvelle fois le 3 novembre 2022 "en faveur d’un régime universel unifié" et des "mesures fortes en faveur de l’accès à l’emploi des seniors et de la prévention de la pénibilité". Elle fait part de neuf "propositions concrètes" pour accompagner les employeurs de l’ESS dans le maintien des seniors dans l’emploi alors que s’achève le premier cycle de concertation sur la réforme des retraites sur l’emploi des seniors et la prévention de l’usure professionnelle.