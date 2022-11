Les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés avaient jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier sur leur site internet et transmettre à leur CSE les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes, comme le prévoit l’article 14 de la loi "Rixain" du 24 décembre 2021. Les ministères du Travail et de l’Égalité entre les femmes et les hommes annoncent le 3 novembre qu’un site internet dédié est désormais en ligne pour la déclaration à l’administration : Représentation équilibrée, un délai supplémentaire ayant été accordé aux pour cette déclaration. À partir de 2023, la publication et la déclaration des écarts devront se faire au 1er mars. Les entreprises doivent atteindre un objectif minimal de 30 % de femmes et d’hommes cadres dirigeants et membres d’instances dirigeantes à partir de 2027.