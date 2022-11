La commission des Affaires sociales du Sénat, dans le cadre de l’examen du PLFSS 2023, a adopté le 2 novembre 2022 un amendement proposant la création d’une "convention nationale" pour encadrer la concertation entre partenaires sociaux quant à une possible réforme des régimes de retraite. Si les sénateurs insistent comme le gouvernement sur la nécessité d’une réforme pour des raisons budgétaires - et fixent comme objectif un retour à l’équilibre dès 2033 - leur proposition avance aussi la nécessité de "faire vivre le dialogue social" en donnant plus de temps aux partenaires sociaux.