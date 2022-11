"Si on est contre l'étalement urbain, il n'est pas exclu de se poser aussi la question d'une forme de fiscalité qui renchérisse le coût de l'artificialisation et puisse donner des moyens aux collectivités de financer des opérations de renaturation ou de dépollution", esquisse le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, auditionné par la commission de l'aménagement du territoire du Sénat, mercredi 2 novembre 2022. Outre le ZAN, Christophe Béchu a également été interrogé sur le fonds vert, et a évoqué la mise en place de "budgets verts" par les collectivités.