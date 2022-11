Stéphane Troussel, le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, encourage les jeunes, étudiants et travailleurs, à s’engager dans la fonction publique, et notamment dans sa collectivité, dans une lettre ouverte publiée fin octobre 2022. Il appelle notamment les ingénieurs, urbanistes, architectes ou encore paysagistes qui "cherchent du sens" à leur travail à venir "bousculer" la collectivité. Selon lui, l’action publique est un "levier fondamental pour articuler transition écologique et justice sociale".