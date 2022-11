L’université de Reims Champagne-Ardenne propose depuis plusieurs années de se former au professorat des écoles directement après le bac, avec une licence en Sciences de l’éducation, divisées en trois parcours : un généraliste "Éducation, formation et intervention socio-éducative" ; un pluridisciplinaire ; et un tout nouveau PPPE. Suzane El Hage, responsable de la formation, pense que ses étudiants auraient leurs chances s’ils devaient passer les concours de recrutement directement à la fin de la licence, même s’il "leur manquerait forcément des choses".