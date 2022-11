Plusieurs rapports sont publiés à quelques jours de la COP 27, qui s’ouvrira dimanche 6 novembre 2022 : l’OCDE appelle à renforcer la tarification du carbone, BloombergNEF analyse les investissements du G20 dans les énergies fossiles en 2021 et le think tank Energy Transitions Commission liste trois axes d’action pour "maintenir l’objectif 1,5 °C sur la table". La Banque mondiale aussi appelle à augmenter les investissements climat dans les pays en développement, via des subventions. Et une nouvelle plateforme sur le méthane sera lancée à Charm el-Cheikh, indique le Pnue.