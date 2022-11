SUD-Éducation demande au MEN de communiquer les IPS moyens des lycées

Dans un courrier adressé au MENJ le 1er novembre 2022, SUD-Éducation demande la communication des IPS moyens des lycées. S’appuyant sur le jugement rendu par le TA de Paris le 13 août 2022, qui annule le refus du ministère de communiquer les données IPS (lire sur AEF info), le syndicat veut obtenir "communication, selon les mêmes formes, des IPS moyens pour les sections d’enseignement général, technologique, et professionnel des lycées publics et privés sous contrat". L’OS fait valoir que ces données "mettront en lumière les inégalités entre établissements selon qu’ils sont publics ou privés sous contrat, et en fonction de l’IPS moyen des collèges de leur secteur. Elles sont de nature à éclairer le débat public sur le financement du secteur privé et les réseaux d’éducation prioritaire". Les IPS dans les collèges de France métropolitaine et DROM sont publics depuis le 13 octobre 2022.