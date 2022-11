Le Conseil de l’Uncam a adopté mercredi 2 novembre 2022 les orientations permettant l’ouverture de la négociation conventionnelle avec les syndicats de médecins libéraux. Six voix favorables (CPSTI, CCMSA) contre trois défavorables (CGT, FO, CPME) et huit prises d’acte (Medef, CFDT, CFTC, CFE-CGC) caractérisent ce scrutin. L’U2P n’a pas pris part au vote. Jugées "pertinentes" par certains conseillers, les orientations appellent "à une vigilance très accrue sur le coût de certains dispositifs et les contreparties" dans "un contexte de déficit durable de l’assurance maladie".