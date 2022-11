Frédérique Vidal annonce la création d'une antenne Crous à Mayotte

Frédérique Vidal annonce, le 18 novembre 2021, la création à venir d’une antenne du Crous à Mayotte "dans le cadre de l’évolution du Crous de l’Océan Indien au 1er janvier 2024, avec une montée progressive de l’accompagnement des étudiants à partir de la rentrée 2022", indique le MESRI dans un communiqué. La modernisation du site de restauration de Dembéni, le recrutement d’un assistant social pour répondre aux besoins d’aide d’urgence et la présence d’un personnel des Crous sur site, se feront "grâce à des moyens financiers et humains supplémentaires pérennes". Il s’agit d’une "réelle avancée pour la vie étudiante et l’accompagnement social de tous les étudiants mahorais" se réjouit la ministre, qui a également signé la transformation du CUFR de Mayotte en INU pour le 1er janvier 2024 (lire sur AEF info).