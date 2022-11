Co-animation de réunions pour les entreprises, partage d’analyses statistiques autour du CEP et de panoramas de branches, professionnalisation des collaborateurs, etc. : tels sont quelques-uns des objectifs fixés par la convention-cadre de partenariat 2022-2024 signée par l’opérateur du CEP pour les actifs en emploi en Grand Est (CCI Formation EESC) avec l’Opco EP, le 28 octobre 2022, à Nancy. Il s’agissait de sa 4e convention régionale conclue avec un opérateur de compétences, après deux accords signés courant octobre (Akto et Uniformation) et celui avec l’Opco Santé en décembre dernier.