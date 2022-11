La Banque centrale européenne a détaillé, mercredi 2 novembre 2022, le calendrier de mise en conformité avec les exigences en termes de gestion des risques climatiques et environnementaux qu’elle entend voir respecter par les banques d’ici à 2024. Ces dernières devront faire face à des exigences échelonnées, définies grâce aux résultats des stress tests climatiques et à la revue thématique sur les risques climatiques et environnementaux menés cette année. 10 % des établissements étudiés accusent un réel retard et moins de 10 % utilisent des données de qualité suffisante.