L’inflation et la flambée des prix de l’énergie n’ont pas provoqué d’augmentation massive des impayés de loyers ou de charges entre juin et octobre 2022, selon les données partagées par les membres de l’observatoire national des impayés, jeudi 3 novembre 2022. Mais alors que le ministère du logement réactive cette cellule de veille endormie depuis l’été dernier, les données sont encore parcellaires. L’USH et l’Unpi se sont engagés à reprendre des enquêtes régulières sur l’évolution des impayés, avec un focus particulier sur les charges.