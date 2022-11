BUDGET OUVERTURE DE CRÉDITS. Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 85 398 374,30 € en autorisations d’engagement et de 85 398 374,30 € en crédits de paiement applicables à plusieurs programmes du budget général. Sont également ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 34 180 584,36 € en autorisations d’engagement et de 55 027 901,94 € en crédits de paiement applicables notamment au programme "Travail et...