Guillaume Gellé, actuel président de l’université de Reims et vice-président de France Universités, est candidat à la présidence de la conférence, apprend AEF info, le 4 novembre 2022. L’élection des membres du bureau et du conseil d’administration est prévue le 15 décembre prochain. Il se présente en équipe avec Virginie Dupont, présidente de l’université Bretagne-Sud et également actuelle VP de France Universités, et Dean Lewis, président de l’université de Bordeaux.