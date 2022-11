À trois jours de l’ouverture de la COP 27, les Nations unies appellent ce jeudi 3 novembre à faire de l’adaptation au changement climatique une "priorité mondiale". Comme l’an dernier, la publication de l’Adaptation Gap Report est l’occasion d’exhorter les États à faire preuve d’une volonté politique "sans précédent" et à mobiliser "de toute urgence" des investissements "à long terme" dédiés à l’adaptation. Et ce, alors que les besoins sont cinq à dix fois plus élevés que les flux financiers internationaux actuellement destinés aux pays en développement.