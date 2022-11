Le compte rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2022 précise que le Conseil national de la refondation "climat et biodiversité", lancé le 21 octobre (lire sur AEF info), va se décliner en plusieurs ateliers thématiques. Le premier, sur les transports, est annoncé pour le 4 novembre. Viendront ensuite un atelier biodiversité le 10 novembre et un atelier logement le 28 novembre. "D’autres ateliers sont programmés, notamment en matière d’alimentation, de production et de consommation" et "le calendrier complet de ces déclinaisons thématiques" du CNR climat et biodiversité "sera annoncé prochainement". Par ailleurs, le lancement d’autres CNR thématiques est annoncé : le 28 novembre pour le CNR "logement" et "avant la fin novembre" pour le CNR "modèle productif et modèle social" chargé, notamment, de "penser un meilleur partage de la valeur dans l’entreprise".