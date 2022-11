Le comité des parties prenantes dédié à France Travail sera convoqué le 15 décembre 2022 pour une ultime réunion marquant la fin de la mission de concertation et de préfiguration de France Travail lancée le 23 septembre dernier. C’est ce qu’a indiqué la Première ministre, Élisabeth Borne, dans une communication présentée au Conseil des ministres mercredi 2 novembre et consacrée au bilan du lancement des CNR (conseils nationaux de la refondation) territoriaux. Pilotée par le haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des entreprises Thibaut Guilluy, la mission de préfiguration de France Travail a pour objet de "remonter les bonnes pratiques, et de co-construire les solutions", indique le compte rendu du Conseil des ministres. En précisant que neuf chantiers spécifiques ont été lancés alors que dix avaient été annoncés en septembre dernier (lire sur AEF info).