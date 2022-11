Le gouvernement a entériné lors du conseil des ministres du 2 novembre la nomination d’Hugo Gilardi au poste de directeur de l’ARS Hauts-de-France à compter du 15 novembre 2022. Énarque et administrateur d’État, Hugo Gilardi avait précédemment occupé les fonctions de conseiller technique santé du Premier ministre Jean Castex. Auparavant, il avait notamment occupé les fonctions de directeur général adjoint chargé des ressources à l’Agence de la biomédecine et d’adjoint au sous-directeur en charge du financement du système de soins à la Direction de la sécurité sociale. Hugo Gilardi a auparavant occupé différents postes au sein de l’administration centrale de la santé et en région.