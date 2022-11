Deux Conseils nationaux de la refondation thématiques, baptisés "Assises du travail" et "Modèle productif et modèle social", seront organisés avant la fin de l’année, annonce la Première ministre, Élisabeth Borne, le 2 novembre 2022, lors d’une communication en Conseil des ministres. Le premier CNR sera l’occasion de réfléchir à trois enjeux : les rapports au travail, la qualité du travail et la démocratie au travail. Le second traitera du sujet du partage de la valeur dans l’entreprise et de "la consolidation de notre modèle social". Le prochain CNR plénier se tiendra en décembre.