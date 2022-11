Perrine Dufoix, ancienne conseillère et cheffe du pôle communication et médias de Jean-Michel Blanquer au ministère de l’Éducation nationale, est nommée IGÉSR au tour extérieur, lors du conseil des ministres du 2 novembre 2022. Avec la réforme de la haute fonction publique et la fonctionnalisation des inspections générales au 1er janvier 2023, il s’agit, a priori, de la dernière nomination au tour extérieur à l’IGESR (lire sur AEF info). Voici le parcours de Perrine Dufoix.