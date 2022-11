Comment sont dotés les organismes de recherche en personnels de soutien, en comparaison avec les universités ? Les premiers semblent mieux dotés que les secondes. En 2020, on compte en effet 1,4 personnel administratif ou technique par chercheur dans l’un des six EPST, contre 1,15 Biatss pour un enseignant-chercheur à l’université. Ce ratio dépend néanmoins de la catégorie dans laquelle on place les ingénieurs de recherche pour le calculer : si on les compte parmi les chercheurs dans les EPST, le ratio passe à 0,8. Retrouvez le détail pour chacun des organismes sur la période 2014-2020.