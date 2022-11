En 2019, au sein de la population de salariés du secteur privé et agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, 783 600 accidents du travail avec au moins un jour d’arrêt sont comptabilisés en France, soit 20,4 accidents par million d’heures rémunérées. 39 650 accidents du travail donnent lieu à une incapacité permanente et 790 sont mortels. Le risque d’accident du travail grave est plus élevé dans la construction, l’agriculture, les industries extractives, le travail du bois, le transport et l’entreposage. Les jeunes, les hommes et les ouvriers sont les plus touchés en nombre.