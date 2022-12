"Notre leitmotiv est d’apporter une valeur ajoutée aux chercheurs, à leurs laboratoires et aux acteurs de la valorisation présents sur le terrain", déclare Mehdi Gmar, directeur de CNRS Innovation. Dans une interview à AEF info, il détaille sa feuille de route et salue le rôle des Satt avec lesquelles il souhaite encore renforcer les liens, notamment dans le cadre des PUI. En outre, il estime que "la prématuration est la nouvelle frontière du financement de l’innovation" arguant que CNRS Innovation est de plus en plus souvent "contacté par des acteurs qui souhaitent investir de plus en plus précocement (fonds d’investissement, start-up studio, etc.) et donc avoir accès très tôt aux projets". Enfin, Mehdi Gmar revient sur le "défi collectif" du recrutement, partagé avec les Satt et les structures de transfert, et souhaite ainsi "donner plus de visibilité aux métiers du transfert".