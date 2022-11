Les lauréats de l’appel à projets "Nature 2050", porté par la métropole du Grand Paris et CDC Biodiversité, ont été dévoilés lors du conseil métropolitain du 21 octobre, fait savoir la MGP vendredi 28, qui leur allouera 4 M€. Sur 20 dossiers présentés, onze ont été sélectionnés : sept seront subventionnés, et quatre autres pourront l’être "sous réserve de compléments à apporter". Lors de la première édition, la métropole a soutenu neuf projets, à hauteur de 1,9 M€. De quoi restaurer au total 15 hectares en faveur de la biodiversité et de l’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique.