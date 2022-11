La mission French Tech annonce, mercredi 2 novembre 2022, l’ouverture de son quatrième programme d’accompagnement, le French Tech Health20. Ainsi, 20 start-up sélectionnées bénéficieront "d’un accompagnement dédié de la mission French Tech pour les aider à faire grandir en France leurs innovations dans les domaines de la santé numérique, des maladies infectieuses et émergentes, des biothérapies et bioproductions de thérapies innovantes, des biomédicaments et des dispositifs médicaux innovants", est-il précisé. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 4 décembre 2022.