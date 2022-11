Éducation nationale : le nombre de recours juridiques repart à la hausse

Selon le bilan de l’activité contentieuse du MENJ, les rectorats et l’administration centrale ont fait l’objet de 3 780 recours en 2021, en hausse de 21 % par rapport à 2020. Cette tendance à la hausse est en cours depuis 2013 - exceptée 2020 - et est notamment liée à l’augmentation des litiges portés par les familles et les usagers. En 2021, le document remarque un nombre important de contentieux dirigés contre les mesures Covid et les textes de la réforme du baccalauréat. Au total, selon les cas, entre 17 % et 30 % des décisions rendues sont défavorables à l’administration.